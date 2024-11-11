Daha fazla oynamalıısın

Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler'e takım kaptanı Luka Modric'ten ilginç bir mesaj geldi. Kopa Trophy için yapılan oylamada takım arkadaşı Arda Güler yerine Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ı seçen Modric, forma süresine vurgu yaptı. İspanya basınında da dikkat çeken bu mesajda milli futbolcumuzun süre alamamasına vurgu yapıldı. Luka Modric, Arda Güler yerine ezeli rakiplerinden Lamine Yamal'a oy vermesini, "Adil olmalıyım Arda Güler, kaliteni gösterebilmen için daha fazla oynamalısın" diye açıkladı. Bu sezon Real Madrid'de 12 resmi maça çıkan Arda, 307 dakika süre aldı.