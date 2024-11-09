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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Kasım Cumartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Kasım Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 9 Kasım Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Kasım Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Kasım Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Antalyaspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)

16:00 Hatayspor - Gaziantep FK (beIN Sports 1)

19:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

19:00 Adana Demirspor - Eyüpspor (beIN Sports 2)

1. Lig

13:30 İstanbulspor - Adanaspor (TRT Spor)

16:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)

16:00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

19:00 Çorum FK - Pendikspor

Premier Lig

18:00 Wolverhampton - Southampton

18:00 West Ham United - Everton

18:00 Crystal Palace - Fulham

18:00 Brentford - Bournemouth

20:30 Brighton & Hove Albion - Manchester City

23:00 Liverpool - Aston Villa

LaLiga

16:00 Real Madrid - Osasuna

18:15 Villarreal - Deportivo Alaves

23:00 Leganes - Sevilla

Serie A

17:00 Venezia - Parma

20:00 Cagliari - Milan

22:45 Juventus - Torino

Ligue 1

19:00 RC Strasbourg - Monaco

21:00 Lens - Nantes

23:00 Angers - PSG

Bundesliga

17:30 St. Pauli - Bayern Münih

17:30 Werder Bremen - Holstein Kiel

17:30 Bochum - Bayer Leverkusen

17:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund

20:30 RB Leipzig - Mönchengladbach

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:30 Al Fateh - Al Khaleej

18:15 Al Wahda - Damac FC

20:00 Al Taawon - Al Akhdoud

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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