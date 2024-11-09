Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Kasım Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Kasım Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
9 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Antalyaspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)
16:00 Hatayspor - Gaziantep FK (beIN Sports 1)
19:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
19:00 Adana Demirspor - Eyüpspor (beIN Sports 2)
1. Lig
13:30 İstanbulspor - Adanaspor (TRT Spor)
16:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)
16:00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)
19:00 Çorum FK - Pendikspor
Premier Lig
18:00 Wolverhampton - Southampton
18:00 West Ham United - Everton
18:00 Crystal Palace - Fulham
18:00 Brentford - Bournemouth
20:30 Brighton & Hove Albion - Manchester City
23:00 Liverpool - Aston Villa
LaLiga
16:00 Real Madrid - Osasuna
18:15 Villarreal - Deportivo Alaves
23:00 Leganes - Sevilla
Serie A
17:00 Venezia - Parma
20:00 Cagliari - Milan
22:45 Juventus - Torino
Ligue 1
19:00 RC Strasbourg - Monaco
21:00 Lens - Nantes
23:00 Angers - PSG
Bundesliga
17:30 St. Pauli - Bayern Münih
17:30 Werder Bremen - Holstein Kiel
17:30 Bochum - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund
20:30 RB Leipzig - Mönchengladbach
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:30 Al Fateh - Al Khaleej
18:15 Al Wahda - Damac FC
20:00 Al Taawon - Al Akhdoud
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