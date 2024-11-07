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Haberler Futbol Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında Al Hilal Riyadh ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 14:05 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 14:10
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Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal Riyadh ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal Riyadh ile Al Ettifaq ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq maçı 8 Kasım Cuma günü saat 17.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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