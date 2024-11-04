  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Aktürkoğlu 100 milyon Euro

Benfica'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktüroğlu için dün Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aktürkoğlu 100 milyon Euro

Benfica'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktüroğlu için dün Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Glorioso1904' te yer alan habere göre; Benfica, 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini değiştirmeyi düşünüyor. Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi. Benfica'da 9 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

KEREM'DEN METEHAN'A

Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı, dün 22 yaşına bastı. Kulüp sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da eski takım arkadaşı için sosyal medyasından; "Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Sağlıklı, mutlu ve şampiyonluklarla dolu nice senelere, seni seviyorum" paylaşımını yaptı.

G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde büyük sürpriz
"Genç bir hakemi kaybettik!"
DİĞER
Kuruluş Osman ​heyecan dolu bölümüyle yine nefes kesti!
Kandil'in arka bahçesi olan DEM'li belediyelere 'Esenyurt' tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu
G.Saray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 07:43
Inter zirve takibinde Inter zirve takibinde 00:54
Inter zirve takibinde Inter zirve takibinde 00:53
Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! 00:44
Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! 00:38
Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli... Arias için resmi teklif! Bonservis bedeli... 00:32
Daha Eski
"İlk maçımız harika bir galibiyet" "İlk maçımız harika bir galibiyet" 00:32
"Çok kolay goller yemeye başladık" "Çok kolay goller yemeye başladık" 00:32
G.Saray'da Salah heyecanı! G.Saray'da Salah heyecanı! 00:32
Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! 00:32
F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi! F.Bahçe'den flaş açıklama: Trabzon'un golü verilmedi! 00:26
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! 00:26