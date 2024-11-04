Aktürkoğlu 100 milyon Euro

Benfica'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktüroğlu için dün Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Glorioso1904' te yer alan habere göre; Benfica, 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini değiştirmeyi düşünüyor. Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi. Benfica'da 9 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

KEREM'DEN METEHAN'A

Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı, dün 22 yaşına bastı. Kulüp sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da eski takım arkadaşı için sosyal medyasından; "Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Sağlıklı, mutlu ve şampiyonluklarla dolu nice senelere, seni seviyorum" paylaşımını yaptı.