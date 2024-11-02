Farense 1-2 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kerem Aktürkoğlu asist yaptı Benfica kazandı

Portekiz Süper Ligi'nin 10. haftasında Farense ile Benfica kozlarını paylaştı. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alvaro Carreras ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Farense'nin tek golüyse 15. dakikada Dario Poveda'dan geldi.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Carreras ile bulduğu ilk golün asistini yaparak skor katkısını sürdürdü.
KEREM VE ORKUN İLK 11'DE BAŞLADI
Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, Farense ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başladı. Kerem 78 dakika sahada kalırken, Orkun 90+1. dakikada oyundan çıktı.
Benfica bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken, Farense 4 puanda kaldı.