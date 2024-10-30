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Haberler Futbol

Mainz Bayern Münih CANLI İZLE | Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Kupası 2. Tur maçında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Mainz-Bayern Münih maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 11:30
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Mainz Bayern Münih CANLI İZLE | Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Mainz ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Mainz - Bayern Münih maçı öncesi karşılaşmayla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Kupası'nda oynanacak Mainz - Bayern Münih maçı 30 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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