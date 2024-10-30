Mainz Bayern Münih CANLI İZLE | Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Mainz ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Mainz - Bayern Münih maçı öncesi karşılaşmayla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Kupası'nda oynanacak Mainz - Bayern Münih maçı 30 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.