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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 30 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 10:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

12:00 Ağrıspor 1970-Beyoğlu Yeni Çarşı

13:00 Mus 1984 Musspor-İnegölspor

13:00 Silivrispor-Mondihome Kayserispor (A Spor)

13:30 Karacabey Belediyespor-Amasyaspor 1968 FK

13:30 Karşıyaka-Viransehir Belediye Spor

13:30 Kucukcekmece Sinop Spor-Erbaaspor

13:30 1954 Kelkit Belediyespor-Kepez Spor Futbol AS

13:30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü

13:30 Kusadasispor-Karakopru Belediye SK

13:30 Osmaniyespor FK-Serik Belediyespor

13:30 Somaspor-Belediye Kütahyaspor

13:30 Yalova Yesilovaspor-Kırklarelispor

13:30 Aliaga Futbol-Anadolu Universitesi

13:30 Ankara Demirspor-Erciyes 38 FK

13:30 Belediye Derincespor-Tire 2021 FK

13:30 Elazığspor-1923 MK Pasaspor

13:30 Ergene Velimese Spor-Sebat Genclik Spor

13:30 Fatsa Belediyespor-Karaman FK

14:30 Inegol Kafkas Genclikspor-Atakaş Hatayspor (A Spor)

17:30 Isparta 32 Sporu-Pazarspor (A Spor)

20:30 52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor (A Spor)

Serie A

20:30 Empoli FC-Inter Milano (S Sport Plus, S Sport 2)

20:30 Venezia FC-Udinese Calcio (S Sport Plus, S Sport)

22:45 Atalanta BC-AC Monza (S Sport Plus)

22:45 Juventus Turin-Parma (S Sport Plus, S Sport 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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