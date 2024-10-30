BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
30 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası
12:00 Ağrıspor 1970-Beyoğlu Yeni Çarşı
13:00 Mus 1984 Musspor-İnegölspor
13:00 Silivrispor-Mondihome Kayserispor (A Spor)
13:30 Karacabey Belediyespor-Amasyaspor 1968 FK
13:30 Karşıyaka-Viransehir Belediye Spor
13:30 Kucukcekmece Sinop Spor-Erbaaspor
13:30 1954 Kelkit Belediyespor-Kepez Spor Futbol AS
13:30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü
13:30 Kusadasispor-Karakopru Belediye SK
13:30 Osmaniyespor FK-Serik Belediyespor
13:30 Somaspor-Belediye Kütahyaspor
13:30 Yalova Yesilovaspor-Kırklarelispor
13:30 Aliaga Futbol-Anadolu Universitesi
13:30 Ankara Demirspor-Erciyes 38 FK
13:30 Belediye Derincespor-Tire 2021 FK
13:30 Elazığspor-1923 MK Pasaspor
13:30 Ergene Velimese Spor-Sebat Genclik Spor
13:30 Fatsa Belediyespor-Karaman FK
14:30 Inegol Kafkas Genclikspor-Atakaş Hatayspor (A Spor)
17:30 Isparta 32 Sporu-Pazarspor (A Spor)
20:30 52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor (A Spor)
Serie A
20:30 Empoli FC-Inter Milano (S Sport Plus, S Sport 2)
20:30 Venezia FC-Udinese Calcio (S Sport Plus, S Sport)
22:45 Atalanta BC-AC Monza (S Sport Plus)
22:45 Juventus Turin-Parma (S Sport Plus, S Sport 2)
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