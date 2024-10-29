Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Kuşadasıspor ile Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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