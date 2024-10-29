BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 29 Ekim Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

Bursa Nilüfer FK - MKE Ankaragücü (ASpor)

13:30 Alanya 1221 FSK - Adıyaman FK

13:30 Bornova 1877 - Fethiyespor

13:30 Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor

13:30 Sarıyer - Niğde Belediyesi Spor

15:00 Fatih Karagümrük - Tokat Bld Plevnespor (ASpor)

17:30 23 Elazığ Futbol Kulübü - Konyaspor (ASpor)

20:30 Adanaspor - Çorluspor 1947 (ASpor)

Serie A

20:30 Cagliari - Bologna

20:30 Lecce - Hellas Verona

22:45 Milan - Napoli

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