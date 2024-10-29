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Adanaspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adanaspor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adanaspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 08:40
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Adanaspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Adanaspor - Çorluspor 1947 ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Adanaspor ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Çorluspor 1947 ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor - Çorluspor 1947 ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Çorluspor 1947 maçı 29 Ekim Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Adanaspor - Çorluspor 1947 MAÇI CANLI İZLE

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