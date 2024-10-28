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Haberler Futbol

Francesco Totti futbola geri dönüyor

Roma'nın efsane eski futbolcusu Francesco Totti, futbola geri dönmek istediğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 15:45
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Francesco Totti futbola geri dönüyor

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'nın eski efsane futbolcusu Francesco Totti, futbola geri dönme hazırlığında olduğunu belirtti.

"BİRKAÇ TAKIM BENİMLE TEMASA GEÇTİ"

İtalyan efsane, "Kariyerinize devam etmek istediğinizi söylediğinizde bu bir şaka değil miydi?" sorusunun ardından, "Hayır, bu bir şaka değil. Oldukça ciddiyim. Neler olacağını göreceğiz." diye cevap verdi.

Geri dönmek için en az iki ay antrenman yapması gerektiğini söyleyen ve açıklamalarına devam eden Totti, "Birkaç takım benimle temasa geçti. Bakalım zihnim ne diyecek. En önemlisi vücudum nasıl bir tepki verecek." sözlerini sarf etti.

"Zihninizin ne söylediğini biliyoruz." hatırlatması yapılan Totti, "Zihnim zaten cevabı biliyor, bakalım vücudum nasıl tepki verecek. Gelecek yıl neler olacağını kim bilir?" dedi.

ROMA'YA ADANMIŞ BİR KARİYER

Francesco Totti, altyapı da dahil olmak üzere,1993 yılından 2017 yılına kadar süren 24 yıllık profesyonel kariyeri boyunca, sadece Roma'da forma giydi. İtalyan efsane, Roma'yla 785 maça çıktı ve 307 gol, 207 asistlik performans gösterdi.

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