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Haberler Futbol

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Etimesgut Belediyespor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 13:54 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 14:00
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Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Etimesgut Belediyespor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı 29 Ekim Salı günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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