BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ekim Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

17:00 Başakşehir FK - Eyüpspor (beIN Sports 2)

20:00 Galatasaray - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Manisa FK - Esenler Erokspor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Mallorca - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...