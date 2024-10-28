  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim Pazartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Ekim Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ekim Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

17:00 Başakşehir FK - Eyüpspor (beIN Sports 2)

20:00 Galatasaray - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Manisa FK - Esenler Erokspor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Mallorca - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a sambacı sol bek!
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi
DİĞER
Ülkü Hilal Çiftçi’den dikkat çeken sözler: Altın bilezik diye bir şeye inanmıyorum!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada TUSAŞ'a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var
Buruk'un derbi planı hazır! Kanatlarla yıkacak
Gio derbi planını belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi 08:52
Bugün hangi maçlar var?⚽ 28 Ekim Pazartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 28 Ekim Pazartesi 07:50
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:31
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:28
Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! 01:04
Pendikspor deplasmanda kazandı! Pendikspor deplasmanda kazandı! 01:04
Daha Eski
Erzurum FK evinde farklı kazandı! Erzurum FK evinde farklı kazandı! 01:04
F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! 01:04
Parma ucuz yırttı! Parma ucuz yırttı! 01:04
Gol düellosunda kazanan Bandırma! Gol düellosunda kazanan Bandırma! 01:04
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 01:04
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı! 01:02