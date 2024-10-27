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Haberler Futbol

Manisa FK - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 10. hafta maçları ile devam ediyor. Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Esenler Erokspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:40
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Manisa FK - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan 10. hafta maçları ile devam ediyor. Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Esenler Erokspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - ESENLER EROKSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Esenler Erokspor maçı 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA FK - ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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