Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Union Berlin - Eintracht Frankfur karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Union Berlin - Eintracht Frankfur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLİN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı 27 Ekim Pazar günü saat 17:30da beIN SPORTS 4 ve Tibibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.