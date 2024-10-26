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Haberler Futbol

Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Union Berlin - Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 17:00
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Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Union Berlin - Eintracht Frankfur karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Union Berlin - Eintracht Frankfur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLİN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı 27 Ekim Pazar günü saat 17:30da beIN SPORTS 4 ve Tibibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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