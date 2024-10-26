  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Strasbourg - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Nantes 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 17:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Strasbourg - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Nantes 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg - Nantes maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN CONNECT'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde...
F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor!
DİĞER
Mancini'ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böyle para görmedi
Başkan Erdoğan'dan Hatay'dan mesajı verdi: Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak | İsrail bölgesel savaş istiyor
Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i
Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı! Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı! 16:28
Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 16:25
İstanbul'da kazanan Ümraniye! İstanbul'da kazanan Ümraniye! 16:15
Çorum evinde kazandı! Çorum evinde kazandı! 16:13
Heidenheim - Hoffenheim maçı ne zaman? Heidenheim - Hoffenheim maçı ne zaman? 16:11
Monza - Venezia maçı ne zaman? Monza - Venezia maçı ne zaman? 16:10
Daha Eski
Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 16:08
Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman? Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman? 16:02
Parma - Empoli maçı ne zaman? Parma - Empoli maçı ne zaman? 16:00
Lazio - Genoa maçı ne zaman? Lazio - Genoa maçı ne zaman? 15:49
Marsilya - PSG maçı ne zaman? Marsilya - PSG maçı ne zaman? 15:48
Fiorentina - Roma maçı ne zaman? Fiorentina - Roma maçı ne zaman? 15:37