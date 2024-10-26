Strasbourg - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Nantes 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg - Nantes maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN CONNECT'de canlı yayınlanacak.

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