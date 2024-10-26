Nice - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice ile Monaco 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nice - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice - Monaco maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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