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Haberler Futbol

Montpellier - Toulouse maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier ile Toulouse 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Montpellier - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 15:15 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 15:20
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Montpellier - Toulouse maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier ile Toulouse 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Montpellier - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Montpellier - Toulouse maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN CONNECT'de canlı yayınlanacak.

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