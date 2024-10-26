Marsilya - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile PSG 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya - PSG maçı 27 Ekim Pazar günü saat 22.45'de beIN SPORTS 3'de canlı yayınlanacak.

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