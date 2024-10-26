Bochum - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Bochum - Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Bayern Münih maçı 27 Ekim Pazar günü saat 17:30da beIN SPORTS 4 ve Tibibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.