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Haberler Futbol

Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Bochum - Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 17:00
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Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bochum - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Bochum - Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Bayern Münih maçı 27 Ekim Pazar günü saat 17:30da beIN SPORTS 4 ve Tibibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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