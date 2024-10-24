BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
24 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
19:45 Ferencvaros - Nice (TRT Tabii Spor)
19:45 Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad (TRT Tabii Spor)
19:45 Midtjylland - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor)
19:45 PAOK - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor)
19:45 Karabağ - Ajax (TRT Tabii Spor)
19:45 Roma - Dynamo Kiev (TRT Tabii Spor)
19:45 Eintracht Frankfurt - Rigas Skola (TRT Tabii Spor)
22:00 Lyon - Beşiktaş (TRT Spor)
22:00 Anderlecht - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor)
22:00 Athletic Bilbao - Slavia Prag (TRT Tabii Spor)
22:00 Rangers - FCSB (TRT Tabii Spor)
22:00 Fenerbahçe - Manchester United (TRT 1)
22:00 Twente - Lazio (TRT Tabii Spor)
22:00 Tottenham - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor)
22:00 Porto - Hoffenheim (TRT Tabii Spor)
22:00 Malmö FF - Olympiakos (TRT Tabii Spor)
UEFA Konferans Ligi
17:30 Vikingur R. - Cercle Brugge
19:45 Djurgarden - Vitoria Guimaraes
19:45 Hearts - Omonia Nicosia
19:45 Larne FC - Shamrock Rovers
19:45 Rapid Wien - Noah
19:45 Jagiellonia Bialystok - Petrocub
19:45 APOEL Nicosia - Borac Banja Luka
19:45 Celje - Başakşehir FK (TRT 1)
19:45 Panathinaikos - Chelsea (TRT Tabii Spor)
19:45 St. Gallen - Fiorentina (TRT Tabii Spor)
19:45 Gent - Molde (TRT Tabii Spor)
22:00 Olimpija Ljubljana - LASK Linz
22:00 Pafos FC - Heidenheim
22:00 Mlada Boleslav - Lugano
22:00 Backa Topola - Legia Varşova
22:00 Real Betis - Kopenhag (TRT Tabii Spor)
22:00 HJK Helsinki - Dinamo Minsk
22:00 The New Saints - FC Astana
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