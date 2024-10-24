BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Ferencvaros - Nice (TRT Tabii Spor)

19:45 Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad (TRT Tabii Spor)

19:45 Midtjylland - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor)

19:45 PAOK - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor)

19:45 Karabağ - Ajax (TRT Tabii Spor)

19:45 Roma - Dynamo Kiev (TRT Tabii Spor)

19:45 Eintracht Frankfurt - Rigas Skola (TRT Tabii Spor)

22:00 Lyon - Beşiktaş (TRT Spor)

22:00 Anderlecht - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor)

22:00 Athletic Bilbao - Slavia Prag (TRT Tabii Spor)

22:00 Rangers - FCSB (TRT Tabii Spor)

22:00 Fenerbahçe - Manchester United (TRT 1)

22:00 Twente - Lazio (TRT Tabii Spor)

22:00 Tottenham - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor)

22:00 Porto - Hoffenheim (TRT Tabii Spor)

22:00 Malmö FF - Olympiakos (TRT Tabii Spor)

UEFA Konferans Ligi

17:30 Vikingur R. - Cercle Brugge

19:45 Djurgarden - Vitoria Guimaraes

19:45 Hearts - Omonia Nicosia

19:45 Larne FC - Shamrock Rovers

19:45 Rapid Wien - Noah

19:45 Jagiellonia Bialystok - Petrocub

19:45 APOEL Nicosia - Borac Banja Luka

19:45 Celje - Başakşehir FK (TRT 1)

19:45 Panathinaikos - Chelsea (TRT Tabii Spor)

19:45 St. Gallen - Fiorentina (TRT Tabii Spor)

19:45 Gent - Molde (TRT Tabii Spor)

22:00 Olimpija Ljubljana - LASK Linz

22:00 Pafos FC - Heidenheim

22:00 Mlada Boleslav - Lugano

22:00 Backa Topola - Legia Varşova

22:00 Real Betis - Kopenhag (TRT Tabii Spor)

22:00 HJK Helsinki - Dinamo Minsk

22:00 The New Saints - FC Astana

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...