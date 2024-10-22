  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Salı günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Ekim Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Milan - Club Brugge (TRT Spor)

19:45 Monaco - Kızılyıldız (TRT Tabii)

22:00 Girona - Slovan Bratislava (TRT Tabii)

22:00 PSG - PSV Eindhoven (TRT Tabii)

22:00 Arsenal - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii)

22:00 Real Madrid - Borussia Dortmund (TRT Tabii)

22:00 Sturm Graz - Sporting CP (TRT Tabii)

22:00 Juventus - Stuttgart (TRT Tabii)

22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
G.Saray'dan sağ bek operasyonu! Jelert'in yerine...
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir’den Canfeza’ya evlenme teklifi
Manşet manşet kirli birliktelik! Kandırılmadık diyen fondaş Cumhuriyet’in FETÖ dosyası
Kanarya'dan acil sol bek takviyesi!
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 22 Ekim Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 22 Ekim Salı 08:34
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! 01:26
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:34
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:33
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! 23:49
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 23:49
Daha Eski
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... 23:49
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! 23:49
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! 23:49
F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... 23:49
Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! 23:49
Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! 23:49