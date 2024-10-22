BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Milan - Club Brugge (TRT Spor)
19:45 Monaco - Kızılyıldız (TRT Tabii)
22:00 Girona - Slovan Bratislava (TRT Tabii)
22:00 PSG - PSV Eindhoven (TRT Tabii)
22:00 Arsenal - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii)
22:00 Real Madrid - Borussia Dortmund (TRT Tabii)
22:00 Sturm Graz - Sporting CP (TRT Tabii)
22:00 Juventus - Stuttgart (TRT Tabii)
22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Spor)
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