BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ekim Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörenücü (TRT Spor)

Premier Lig

22:00 Nottingham Forest - Crystal Palace (beIN Sports Connect)

LaLiga

22:00 Valencia - Las Palmas (S Sport - S Sport Plus)

Serie A

21:45 Hellas Verona - Monza (S Sport Plus - S Sport 2)

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