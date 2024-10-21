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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Pazartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Ekim Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Ekim Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörenücü (TRT Spor)

Premier Lig

22:00 Nottingham Forest - Crystal Palace (beIN Sports Connect)

LaLiga

22:00 Valencia - Las Palmas (S Sport - S Sport Plus)

Serie A

21:45 Hellas Verona - Monza (S Sport Plus - S Sport 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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