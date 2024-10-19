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Haberler Futbol

Esenler’de sokak ligi heyecanı başladı

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Esenler Sokak Ligi'nin 2024-25 sezonunun lansman ve kura çekimi Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Esenler’de sokak ligi heyecanı başladı

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Esenler Sokak Ligi'nin 2024-25 sezonunun lansman ve kura çekimi Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapıldı. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, spor dünyasının önemli isimler, siyasi temsilciler, 64 takım kaptanı ve çok sayıda yarışmacı katıldı. Futbolun kardeşlik iklimini yayacak organizasyon hem gençleri spora teşvik etmek hem genç yıldızları keşfetmek için 3 ay devam edecek. Maçlar kamera ile çekilip esenlersokakligi.com'da yayınlanarak futbolseverlerle buluşacak. 64 takım arasında dereceye giren 1'inci takıma 50 bin, 2'inci takıma 40 bin, 3'üncü takıma ise 30 bin TL para ödülü verilecek.

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