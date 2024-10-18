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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 18 Ekim Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 08:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

20:00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Deportivo Alaves - Valladolid (S Sport Plus)

Ligue 1

21:45 Monaco - Lille (beIN Connect)

Bundesliga

21:30 Borussia Dortmund - St. Pauli (TiviBu Spor 1 - beIN Connect)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:45 Al Khaleej - Al Ahli Jeddah

18:00 Al Hilal Riyadh - Al Fayha (TRT Spor)

21:00 Al Shabab Riyadh - Al Nassr (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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