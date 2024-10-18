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Al Khaleej 0-3 Al Ahli (MAÇ SONUCU - ÖZET) Merih Demiral attı Al Ahli rahat kazandı

Suudi Arabistan Ligi'nin 7. haftasında Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın da gol attığı maçta deplasmanda karşılaştığı Al Khalej'i 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 19:57
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Al Khaleej 0-3 Al Ahli (MAÇ SONUCU - ÖZET) Merih Demiral attı Al Ahli rahat kazandı

Suudi Arabistan Ligi'nin 7. haftasında Al Khaleej ile Al Ahli kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Firas Al Brikan, 70. dakikada Ivan Toney ve 74. dakikada Merih Demiral kaydetti. Öte yandan ev sahibi takımda Khaled Al-Samiri, mücadelenin 53. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MERİH DEMİRAL 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Al Ahli forması giyen ve takımının 3. golünü kaydeden milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.

Al Ahli bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Al Khaleej 7 puanda kaldı.

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