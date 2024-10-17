Hakan Çalhanoğlu’na Mükemmeliyet ödülü

İtalya'nın başkenti Roma uluslararası bir ödül törenine ev sahipliği yapacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni" için geri sayım başladı. Hazırlıkları büyük bir titizlikle yürütülen tören 21 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Özel jüri, bu yıl ödül alacak isimler arasında Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ve Inter Kulüp Başkanı Giuseppe Marotta'yı da seçti. Ayrıca dünyaca ünlü efsane futbolcu Gianfranco Zola'nın da taçlandırılacağı açıklandı. Beşiktaş'a transfer olan ''Altın Ayakkabı'' ödüllü İtalyan Milli Futbolcu Ciro İmmobile, Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel' in yanı sıra Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın baş antrenörü İtalyan Danielle Santarelli ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın isimleri daha önce duyurulmuştu. İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ile Avrupa Spor Yazarları Derneği'nin (AIPS) ve Artemisia Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenen törenin gerçekleştirileceği adres Roma'nın simge yapılarından biri olan Venedik Meydanı'ndaki tarihi ve görkemli ''Palazzo Valentini'' yani ''Valentini Sarayı."