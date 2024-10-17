  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 17 Ekim Perşembe günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 17 Ekim Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup A

19:45 Galatasaray (K) - Roma (K) [DAZN Women`s Football YouTube]

22:00 Wolfsburg (K) - Lyon (K)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup B

19:45 Real Madrid (K) - Celtic (K)

22:00 Twente (K) - Chelsea (K)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Mou'dan flaş karar! Dzeko ve Nesyri...
G.Saray'a bir Nijeryalı yıldız daha!
DİĞER
Karadut tekrar bölümüyle bu akşam! Zuhal aşkına daha çok güveniyor
Türkiye'ye sadece 50 km mesafede! Soykırımcı İsrail Lazkiye'ye füze attı... Başkan Erdoğan'ın tarihi uyarısı önem kazandı
Oosterwolde'den flaş zam talebi!
Aslan'a Tangocu eldiven!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alaves - Valladolid maçı ne zaman? Alaves - Valladolid maçı ne zaman? 09:49
Bugün hangi maçlar var?⚽ 17 Ekim Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 17 Ekim Perşembe 08:06
Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! 00:03
Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! 00:03
F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu 22:49
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 22:49
Daha Eski
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 22:49
Kerem'den Filistin'e destek! Kerem'den Filistin'e destek! 22:49
G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... 22:49
Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu... Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu... 22:49
G.Saray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı G.Saray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı 22:48
Mourinho'ya övgü dolu sözler! Mourinho'ya övgü dolu sözler! 22:48