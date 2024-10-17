BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 17 Ekim Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup A

19:45 Galatasaray (K) - Roma (K) [DAZN Women`s Football YouTube]

22:00 Wolfsburg (K) - Lyon (K)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup B

19:45 Real Madrid (K) - Celtic (K)

22:00 Twente (K) - Chelsea (K)

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