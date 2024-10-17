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Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Khaleej ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 11:50
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Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej - Al Ahli Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Khaleej - Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçı 18 Ekim Cuma günü saat 17.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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