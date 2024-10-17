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Haberler Futbol

Al Hilal - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Hilal ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hilal - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 12:00
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Al Hilal - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal - Al Fayha ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Fayha MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Fayha maçı 18 Ekim Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL HİLAL - AL FAYHA MAÇI CANLI İZLE

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