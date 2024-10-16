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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 07:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ekim Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

ŞAMPİYONLAR LİGİ (KADINLAR)

19.45: Juventus (K) - Bayern Münih (K) (DAZN Women's Football YouTube)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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