Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından olması gerektiği gibi değerlendirilemediği taraftarlar tarafından konuşuluyordu. Bu durum daha da ileriye gitti ve LaLiga devinde baba oğul kavgasının fitilini ateşledi. İşte Davide Ancelotti'nin babasına tepkisi...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 12:08 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 12:13
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Genç yıldızın 1 hafta içerisinde ay yıldızlı forma ile 2 maçta aldığı süre 172 dakika iken Real Madrid'de çıktığı 10 maçta toplamda 291 dakika sahada kaldı.
LaLiga devinin taraftarları, Carlo Ancelotti'ye olan tepkilerini sürdürürken tecrübeli teknik direktörün oğlu tarafından da azarlandığı ortaya çıktı.
Marca'ya konuşan gazeteci Raul Varela, Real Madrid'de teknik direktörü yardımcılığı yapan Davide Ancelotti'nin Arda'yı 11'de görmek istediğini belirtti.
Fakat Carlo Ancelotti'nin bu isteği gerçekleştirmemesi baba oğul arasında bir kavganın fitilini ateşledi. İşte o haber...
"Arda Güler tartışması" başlığı ile paylaşılan haberde Real Madrid'in teknik kadrosunda ciddi bir fikir ayrılığı olduğu açıklandı.
Arda Güler'in geleceği ise teknik ekip içindeki bu fikir ayrılıkları ve taraftar baskısıyla belirsizliğini koruyor.
Marca'ya konuşan gazeteci Raul Varela ayrıca Arda Güler'in yeteneği ile ilgili bir problem olmadığını belirterek şunları ekledi...
"Sorun şu ki onu nasıl değerlendirmeleri gerektiğini ve ondan en çok verim alabilecekleri durumu bilmiyorlar."
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