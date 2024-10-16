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Haberler Futbol

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından olması gerektiği gibi değerlendirilemediği taraftarlar tarafından konuşuluyordu. Bu durum daha da ileriye gitti ve LaLiga devinde baba oğul kavgasının fitilini ateşledi. İşte Davide Ancelotti'nin babasına tepkisi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 12:08 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 12:13
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

Arda Güler, A Milli Takım ile gösterdiği olağanüstü performansın ardından Real Madrid'e dönüş yolculuğuna başladı.

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

Genç yıldız, özellikle İzlanda galibiyetinde takımı öne geçiren golü atması ile birlikte ismini Avrupa'da manşetlere taşıdı.

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

"Milli Takım'ın kahramanı" olarak başlıklarda yer alan Arda Güler ile ilgili süren tartışmalar böylelikle daha da alevlendi.

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

Genç yıldızın 1 hafta içerisinde ay yıldızlı forma ile 2 maçta aldığı süre 172 dakika iken Real Madrid'de çıktığı 10 maçta toplamda 291 dakika sahada kaldı.

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

LaLiga devinin taraftarları, Carlo Ancelotti'ye olan tepkilerini sürdürürken tecrübeli teknik direktörün oğlu tarafından da azarlandığı ortaya çıktı.

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

Marca'ya konuşan gazeteci Raul Varela, Real Madrid'de teknik direktörü yardımcılığı yapan Davide Ancelotti'nin Arda'yı 11'de görmek istediğini belirtti.

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

Fakat Carlo Ancelotti'nin bu isteği gerçekleştirmemesi baba oğul arasında bir kavganın fitilini ateşledi. İşte o haber...

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

"Arda Güler tartışması" başlığı ile paylaşılan haberde Real Madrid'in teknik kadrosunda ciddi bir fikir ayrılığı olduğu açıklandı.

Ancelotti ve oğlunun 'Arda Güler' kavgası!

Arda Güler'in geleceği ise teknik ekip içindeki bu fikir ayrılıkları ve taraftar baskısıyla belirsizliğini koruyor.

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