Norveç - Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norveç - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Norveç ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Türkiye maçı 15 Ekim Salı günü saat 19.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

NORVEÇ - TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE