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Haberler Futbol

Norveç - Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Norveç ile kozlarını paylaşacak. Norveç'in Stavanger şehrinde oynanacak müsabaka A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 14:14 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 14:30
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Norveç - Türkiye maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norveç - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Norveç ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Türkiye maçı 15 Ekim Salı günü saat 19.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

NORVEÇ - TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE

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