Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kuzey İrlanda ile Bulgaristan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY İRLANDA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçı 15 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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