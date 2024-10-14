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İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı

UEFA Uluslar Ligi'nde milli maç heyecanı yaşanıyor. İzlanda ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:00
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İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı

👉İzlanda - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İzlanda ile Türkiye karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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