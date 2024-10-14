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İZLANDA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İzlanda ile Türkiye karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 12:52 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 13:10
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İZLANDA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

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UEFA Uluslar Ligi'nde milli maç heyecanı yaşanıyor. İzlanda ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile 15. randevuya çıkacak. Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.

İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

ÜÇ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı. Milli Takım, 9 Eylül'de İzmir'de oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 galip tamamladı.

İZLANDA'DA 7 MAÇTA KÖTÜ TABLO

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.

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