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Halil Umut Meler’e UEFA’dan görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre ile Danimarka arasında 15 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçını yöneecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin St. Gallen şehrindeki Kybunpark'ta TSİ 21.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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