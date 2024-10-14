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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Pazartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Ekim Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ekim Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4

21:45 İzlanda - Türkiye (TV 8, Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 2

21:45 Belçika - Fransa (Exxen)

21:45 İtalya - İsrail (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

21:45 Bosna Hersek - Macaristan (Exxen)

21:45 Almanya - Hollanda (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

19:00 Gürcistan - Arnavutluk (Exxen)

21:45 Ukrayna - Çek Cumhuriyeti (TV 8, Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4

21:45 Galler - Karadağ (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1

19:00 Azerbaycan - Slovakya (CBC Sport)

21:45 Estonya - İsveç (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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