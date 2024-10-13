İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉İzlanda - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İzlanda ile Türkiye karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈