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Haberler Futbol

Gürcistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Gürcistan ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 10:50
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Gürcistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Gürcistan - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan ile Arnavutluk karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gürcistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Arnavutluk maçı 14 Ekim Pazartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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