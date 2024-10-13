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Haberler Futbol

Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi CANLI MAÇ

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ligdeki namağlup unvanını 2 maç eksikle koruyan Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin konuğu oluyor. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Tolga Akbaba yönetiyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 13:59 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 14:46
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi CANLI MAÇ

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip lige iddialı bir başlangıç yaparken 2 maç eksikle namağlup unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar ise derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE PETROL OFİSİ - GALATASARAY PETROL OFİSİ MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Munteanu, Van Eynde, Plummer, Yaşam Göksu, Ümran Özev, Busem Şeker, Otu, Ece Türkoğlu, Borgella, Marta, Yağmur Uraz

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Benan Altıntaş, Jackmon, Eda Karataş, Berna Yeniçeri, Arzu Karabulut, Ecem Esen, Ebru Topçu, Bakarandze, Usme, Staskova

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE PETROL OFİSİ - GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol maçı 13 Ekim Pazar günü saat 14.00'te başladı. Karşılaşma FB TV ve GS TV kanallarından canlı yayınlanıyor.

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