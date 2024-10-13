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FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE | Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 10:50
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FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE | Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı canlı izlemek için tıklayın

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi kozlarını paylaşacak. Gol kraliçeliğinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun 4 golü bulunuyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detayları sizler için derledik.

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 13 Ekim Pazar günü iki şampiyonluk adayının mücadelesine sahne olacak. Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. Derbi, FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak.

5 haftada attıkları 24 gol ve yedikleri tek golle taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu derbi öncesinde sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Lige iddialı bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, taraftarlarının desteğini de arkasına alarak derbiden üç puanla ayrılmak istiyor.

Tarihte bir ilki başararak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi ise ligde altıncı haftaya iki maç eksik ile girerken namağlup unvanını koruyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla göz dolduran son şampiyon, derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Gol kraliçeliğinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun 4 golü bulunuyor.

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