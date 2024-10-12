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Haberler Futbol

Yunanistan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Yunanistan ile İrlanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yunanistan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:30
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Yunanistan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Yunanistan - İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yunanistan ile İrlanda karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yunanistan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - İrlanda maçı 13 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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