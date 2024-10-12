Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Polonya ile Portekiz karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
POLONYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Polonya - Portekiz maçı 12 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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