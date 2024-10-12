  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Malta - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Malta ile Moldova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malta - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Malta - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Malta - Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malta ile Moldova karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malta - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta - Moldova maçı 13 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈

ASpor CANLI YAYIN

Usta yazardan yıldız isme övgü!
Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Rakibini yok etti'
DİĞER
Karadut'ta Zuhal huzuru Tayfun’da bulur
Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi | Özellikleri neler? Türkiye kaç tane alacak?
G.Saray'da Talisca heyecanı! Menajeri yeşil ışık yaktı
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kazakistan - Slovenya maçı hangi kanalda? Kazakistan - Slovenya maçı hangi kanalda? 09:46
Usta yazardan yıldız isme övgü! Usta yazardan yıldız isme övgü! 09:00
Bugün hangi maçlar var?⚽ 12 Ekim Cumartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 12 Ekim Cumartesi 08:29
Zor oldu ama güzel oldu Zor oldu ama güzel oldu 01:06
Duvarı deldik Duvarı deldik 01:05
Ümit Milliler farklı kazandı Ümit Milliler farklı kazandı 01:04
Daha Eski
İrfan Can Verdi İrfan Can Verdi 01:03
"Grubun favorisi Türkiye!" "Grubun favorisi Türkiye!" 00:56
"Grubun favorisi Türkiye!" "Grubun favorisi Türkiye!" 00:54
Montella'dan dikkat çeken rotasyon sözleri! Montella'dan dikkat çeken rotasyon sözleri! 00:51
Bizim Çocuklar Samsun'da kazandı! Bizim Çocuklar Samsun'da kazandı! 00:51
İşte millilerin grubundaki güncel puan durumu İşte millilerin grubundaki güncel puan durumu 00:51