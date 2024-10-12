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Haberler Futbol

Litvanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Litvanya ile Kosova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Litvanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 08:50
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Litvanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Litvanya - Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Kosova karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Litvanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Kosova maçı 12 Ekim Cumartesi günü 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉LİTVANYA - KOSOVA MAÇI CANLI İZLE👈

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