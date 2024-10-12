Fenerbahçe - Galatasaray Kadın futbol maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Galatasray Petrol Ofisi'ni konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip lige iddialı bir başlangıç yaparken 2 maç eksikle namağlup unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar ise derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol maçı 13 Ekim Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın FB TV ve GS TV kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.
ASpor CANLI YAYIN