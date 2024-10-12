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Haberler Futbol

Fenerbahçe - Galatasaray Kadın futbol maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ligdeki namağlup unvanını 2 maç eksikle koruyan Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin konuğu olacak. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:28 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:40
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Fenerbahçe - Galatasaray Kadın futbol maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Galatasray Petrol Ofisi'ni konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip lige iddialı bir başlangıç yaparken 2 maç eksikle namağlup unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar ise derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol maçı 13 Ekim Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın FB TV ve GS TV kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.

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