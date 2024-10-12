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Haberler Futbol

Faroe Adaları - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Faroe Adaları ile Letonya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Faroe Adaları - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:40
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Faroe Adaları - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Faroe Adaları - Letonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları ile Letonya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Faroe Adaları - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAROE ADALARI - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Letonya maçı 13 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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