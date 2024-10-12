BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 1

19:00 Hırvatistan - İskoçya (TV 8,5)

21:45 Polonya - Portekiz (TV 8,5)

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 4

21:45 İspanya - Danimarka (Exxen)

21:45 Sırbistan - İsviçre (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 2

16:00 Litvanya - Kosova (TV 8,5)

21:45 Güney Kıbrıs - Romanya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 3

19:00 Bulgaristan - Lüksemburg (Exxen)

21:45 Belarus - Kuzey İrlanda (Exxen)

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