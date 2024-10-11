  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Sırbistan - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sırbistan ile İsviçre karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - İsviçre maçı 12 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor
Galatasaray'ın yıldızı Ada yolcusu! İşte yeni takımı
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…
Başkan Erdoğan Balkan seferinde! Sırbistan'da imzalar atılıyor
Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve F.Bahçe...
Dybala G.Saray'a gidecek mi? İtalyanlar resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belarus - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda? Belarus - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda? 14:17
Güney Kıbrıs - Romanya maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs - Romanya maçı hangi kanalda? 14:10
Icardi'ye veda! İşte yeni takımı Icardi'ye veda! İşte yeni takımı 14:08
F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor 14:07
Türkiye - Karadağ maçı yayın bilgileri! Türkiye - Karadağ maçı yayın bilgileri! 13:59
İspanya - Danimarka maçı hangi kanalda? İspanya - Danimarka maçı hangi kanalda? 13:47
Daha Eski
Jasikevicius'tan LeBron James sözleri! Jasikevicius'tan LeBron James sözleri! 13:42
Sırbistan - İsviçre maçı hangi kanalda? Sırbistan - İsviçre maçı hangi kanalda? 13:32
F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 12:33
Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve F.Bahçe... Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve F.Bahçe... 12:23
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? 12:17
Polonya - Portekiz maçı hangi kanalda? Polonya - Portekiz maçı hangi kanalda? 12:00